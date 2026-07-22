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Сильный ветер в Алтайском крае обесточил 44 села

Сильный шторм обрушился на Алтайский край, оставив без электроснабжения 44 населенных пункта.

Сильный шторм обрушился на Алтайский край, оставив без электроснабжения 44 населенных пункта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Ураганный ветер, порывы которого достигали 33 м/с, повредил крыши жилых домов и повалил деревья. Без света остались более 6 тысяч домовладений в Краснощековском и Чарышском районах. В Краснощековском районе зафиксировано 17 случаев повреждения кровель, жители также сообщали о падении деревьев.

Для ликвидации последствий направлены оперативная группа, аэромобильная группировка МЧС, пожарно-спасательные подразделения — всего 27 специалистов и 4 единицы техники. Запланированы облеты на беспилотниках. Ситуация на контроле правительства региона и межведомственного штаба МЧС. Готовится заседание комиссии по ЧС. О пострадавших не сообщается.

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