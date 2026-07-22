Сильный ветер в Алтайском крае обесточил 44 села

Сильный шторм обрушился на Алтайский край, оставив без электроснабжения 44 населенных пункта. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Ураганный ветер, порывы которого достигали 33 м/с, повредил крыши жилых домов и повалил деревья. Без света остались более 6 тысяч домовладений в Краснощековском и Чарышском районах. В Краснощековском районе зафиксировано 17 случаев повреждения кровель, жители также сообщали о падении деревьев.
Для ликвидации последствий направлены оперативная группа, аэромобильная группировка МЧС, пожарно-спасательные подразделения — всего 27 специалистов и 4 единицы техники. Запланированы облеты на беспилотниках. Ситуация на контроле правительства региона и межведомственного штаба МЧС. Готовится заседание комиссии по ЧС. О пострадавших не сообщается.