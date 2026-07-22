После атаки беспилотников на Невинномысск за медпомощью обратились пять человек

«По состоянию на 5:50 всего к медикам обратилось пять человек, помощь всем оказана амбулаторно, госпитализация не потребовалась», — написал он.
Напомним, в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. К ликвидации пожара привлечены расчёты МЧС и оперативные службы. Ранее сообщалось о двух пострадавших. Угрозы жизни нет.
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