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В Краснодарском крае загорелась нефтебаза после атаки БПЛА

Более 16 БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире, сообщили в мэрии города. Начался пожар площадью более 800 кв. м. На месте работают экстренные службы. По информации властей, к тушению пожара привлекли 40 сотрудников МЧС.

Более 16 БПЛА атаковали нефтебазу в Армавире, сообщили в мэрии города. Начался пожар площадью более 800 кв. м. На месте работают экстренные службы. По информации властей, к тушению пожара привлекли 40 сотрудников МЧС.

По информации оперштаба Краснодарского края, обломки БПЛА также упали в Краснодаре и Динском районе. Дроны также ударили по краснодарскому складу Wildberries, пострадали три человека.

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