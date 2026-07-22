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Водитель внедорожника переехал собаку в Хомутове Иркутского округа

Сотрудники полиции проводят проверку по данному инциденту.

Источник: тг-канал (18+) "Инцидент Иркутск"

IrkutskMedia, 22 июля. Водитель внедорожника преднамеренно наехал на собаку в селе Хомутово Иркутского округа. Инцидент попал на видео. На кадрах — автомобиль целенаправленно преследует животное, а потом совершает наезд. После происшествия водитель скрылся с места, а собака убежала. В ГУ МВД России по Иркутской области заявили, что проводят проверку по данному факту.

Ранее агентство сообщало, что сотрудники полиции устанавливают свидетелей инцидента с собакой в Иркутске. Сообщение и видео о том, как на набережной города велосипедист наезжает на небольшую собаку, выгуливаемую на поводке, выявлено в ходе мониторинга соцсетей.