Водитель внедорожника переехал собаку в Хомутове Иркутского округа

IrkutskMedia, 22 июля. Водитель внедорожника преднамеренно наехал на собаку в селе Хомутово Иркутского округа. Инцидент попал на видео. На кадрах — автомобиль целенаправленно преследует животное, а потом совершает наезд. После происшествия водитель скрылся с места, а собака убежала. В ГУ МВД России по Иркутской области заявили, что проводят проверку по данному факту.