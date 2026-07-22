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Татьяна Ким подтвердила атаку на склады Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Сегодня ночью были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила основательница компании Татьяна Ким сообщила. Несколько человек пострадали.

Сегодня ночью были атакованы логистические центры Wildberries в Краснодаре и Невинномысске, сообщила основательница компании Татьяна Ким сообщила. Несколько человек пострадали.

«Нет слов, чтобы описать все чувства и эмоции из-за атак на обычных людей, на наших сотрудников, на нас с вами, которые просто делают свою работу. Но эти ситуации показывают главное — нам надо продолжать делать, что делаем на благо людей», — написала госпожа Ким в своем Telegram-канале.

Новость дополняется.

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