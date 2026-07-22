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Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 5346 человек

Число погибших при землетрясении в Венесуэле выросло до 5346. Ещё 16 740 человек получили ранения, сообщил председатель Национальной ассамблеи республики Хорхе Родригес в своём телеграм-канале.

По данным правительства, без жилья остались 17 265 человек. Землетрясение полностью разрушило 190 зданий и значительно повредило ещё 856.

Спасатели помогли 6462 людям. Медицинскую помощь получили 39 567 человек. Власти поддержали 128 324 семьи и разместили 23 122 человека в 107 временных лагерях. Пострадавшим передали 10 964,97 тонны продуктов.

Землетрясение произошло вечером 24 июня. Сейсмологи зафиксировали в штате Яракуй две серии толчков магнитудой 7,2 и 7,5. Между ними прошло около 40 секунд, а эпицентры находились в 10 км друг от друга. Специалисты также зарегистрировали 1405 афтершоков.

Ранее вице-президент Венесуэлы Делси Родригес поблагодарила Россию за гуманитарную помощь после землетрясения. Она посетила центр приёма и распределения грузов вместе с послом РФ в Каракасе Сергеем Мелик-Багдасаровым. МЧС России направило в республику два самолёта с грузом весом более 35 тонн. В него вошли продукты, палатки, медикаменты, предметы первой необходимости и мотопомпы, которые будут использоваться при ликвидации последствий землетрясения и оказании помощи населению.

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