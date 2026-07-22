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Число жертв непогоды в Чили достигло 13

В убежищах находятся 1 412 человека, сообщила директор чилийской Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями Алисия Себриан.

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за обильных осадков и штормового ветра в Чили достигло 13 человек, более 1 400 находятся в убежищах. Об этом сообщила директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны Алисия Себриан.

«К сожалению, уже известно о 13 погибших. Семь человек числятся пропавшими без вести», — сказала она на пресс-конференции.

Число чилийцев, которым понадобилось временное убежище, возросло до 1 412. «63 005 человек остаются отрезаны от остального мира, в основном в регионах Атакама и Кокимбо», — сказала Себриан. Ранее эта цифра достигала 104 504.

Согласно последним данным, более 22 тыс. домов получили повреждения, в том числе серьезные, 81 жилое здание было разрушено. Без электроснабжения остаются 87 тыс. пользователей, без водоснабжения — более 180 тыс.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни объем осадков будет снижаться.

Ранее из-за прохождения атмосферного фронта в регионе Кокимбо и провинции Уаско в регионе Атакама было объявлено чрезвычайное положение. Разгул стихии затронул и другие регионы Чили от севера страны до Араукании.