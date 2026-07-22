Число жертв непогоды в Чили достигло 13

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 июля. /ТАСС/. Число погибших из-за обильных осадков и штормового ветра в Чили достигло 13 человек, более 1 400 находятся в убежищах. Об этом сообщила директор Национальной службы по борьбе со стихийными бедствиями южноамериканской страны Алисия Себриан.