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Парень на самокате сбил женщину с ребенком в Приморье

Пострадавшие шли по тротуару.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке на улице Адмирала Горшкова 18-летний парень на электросамокате сбил женщину с 3-летним сыном. На место приехали сотрудники ГАИ и скорая помощь. Пострадавшим потребовался осмотр врачей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Авария случилась 19 июня. Молодой человек ехал по тротуару со стороны улицы Анны Щетининой в направлении Русской. В этот момент там же в попутном направлении шли пешеходы. Женщина и трехлетний ребенок получили травмы. Мальчику оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.

«В результате ДТП мальчик и его мать получили травмы. Несовершеннолетнему была оказана специализированная медицинская помощь», — рассказали в УМВД России по Приморскому краю.

Полицейские составили административный материал за нарушение правил дорожного движения. Стражи порядка проводят проверку и ждут результатов назначенных исследований. После этого будет принято решение.