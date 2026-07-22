Парень на самокате сбил женщину с ребенком в Приморье

Авария случилась 19 июня. Молодой человек ехал по тротуару со стороны улицы Анны Щетининой в направлении Русской. В этот момент там же в попутном направлении шли пешеходы. Женщина и трехлетний ребенок получили травмы. Мальчику оказали помощь и назначили амбулаторное лечение.