Житель Хабаровского края заплатит за пожар из-за сжигания травы

— В результате неосторожного обращения с огнем возмещению подлежат не только стоимость уничтоженного имущества, но и расходы, понесенные при тушении пожара и иные вызванные пожаром убытки. Прокурор района подал в суд иск о взыскании с виновника понесенных государством расходов. Суд взыскал расходы за тушение пожара — 40 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.