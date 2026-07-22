Житель Хабаровского края заплатит за пожар из-за сжигания травы

В районе имени Лазо суд взыскал с жителя поселка Петровичи расходы на тушение пожара, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В апреле мужчина, несмотря на запрет, решил сжечь сухую траву на своем участке. В результате начался пожар и пострадало имущество соседей. Расходы на выезд пожарных на тушение огня составили около 40 тысяч рублей.
— В результате неосторожного обращения с огнем возмещению подлежат не только стоимость уничтоженного имущества, но и расходы, понесенные при тушении пожара и иные вызванные пожаром убытки. Прокурор района подал в суд иск о взыскании с виновника понесенных государством расходов. Суд взыскал расходы за тушение пожара — 40 тысяч рублей, — сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
Напомним, в Аяно-Майском районе ликвидировали все пожары.