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В Ленинградской области сбили девять беспилотников

Режим беспилотной опасности в Ленинградской области завершен. За время атаки средствами противовоздушной обороны было сбито девять БПЛА.

Источник: РИА "Новости"

В Ленинградской области отменен режим беспилотной опасности. В ходе атаки было уничтожено девять беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших и разрушений не зафиксировано, о чем проинформировал губернатор региона Александр Дрозденко.

«Отбой беспилотной опасности в Ленинградской области. За время атаки сбито девять БПЛА противника. Жертв и разрушений нет. Благодарю силы ПВО за работу по защите ленинградского неба», — написал он в своем канале в «Максе».

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