В Ростовской области после налета более 20 БПЛА сгорело поле озимой пшеницы

В Ростовской области ночью 22 июля украинские беспилотники атаковали Таганрог и Гуково.
Воздушной атаке также подверглись: Неклиновский Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Константиновский, Белокалитвинский, Красносулинский и Каменский районы.
Как сообщил глава региона Юрий Слюсарь, подразделениями ПВО сбиты более 20 беспилотников противника.
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