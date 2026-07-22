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Спасатели вытащили унесённую течением девочку на Бугринском пляже в Новосибирске

Ребёнок почти не умел плавать, а сильное течение быстро уносило его от берега.

Источник: Om1 Новосибирск

На Бугринском пляже в Новосибирске спасатели вытащили из воды девочку, которую сильное течение уносило от берега. Ребёнок почти не умел плавать, сообщили в мэрии города.

Опасную ситуацию во время дежурства заметили матросы-спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы Павел Дашкевич и Александр Рыжков. Девочка 2013 года рождения уже не могла самостоятельно вернуться к берегу.

«Сотрудники МАСС среагировали мгновенно: они бросились в воду и в считанные секунды вытащили девочку из угрожающей жизни ситуации. К счастью, всё закончилось благополучно — ребёнка передали родителям», — рассказали в мэрии.

В городском департаменте по чрезвычайным ситуациям напомнили, что детей нельзя оставлять у воды без присмотра даже на короткое время. Для купания следует выбирать только оборудованные пляжи, где дежурят спасатели.

Взрослых также просят не разрешать детям заплывать за буйки и нырять в незнакомых местах. При происшествии на воде необходимо сразу звонить по номеру 112.