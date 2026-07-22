Стала известна причина схода железнодорожного состава под Омском

Омская транспортная прокуратура завершила проверку после схода подвижного состава на перегоне Любинская — Драгунская. Происшествие случилось в мае 2026 года.
Как установило ведомство, причиной аварии стали нарушения при содержании железнодорожных путей. За их состояние отвечали сотрудники Называевской дистанции пути, которая входит в структуру филиала ОАО «РЖД».
Транспортный прокурор внёс представление заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению. После его рассмотрения в подразделении приняли организационные меры, а четырёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, главного инженера дистанции пути наказали по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ за нарушение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Вид и размер административного наказания прокуратура не уточнила.