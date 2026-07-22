Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стала известна причина схода железнодорожного состава под Омском

После проверки четырёх сотрудников РЖД привлекли к дисциплинарной ответственности, а главного инженера оштрафовали.

Источник: Om1 Омск

Омская транспортная прокуратура завершила проверку после схода подвижного состава на перегоне Любинская — Драгунская. Происшествие случилось в мае 2026 года.

Как установило ведомство, причиной аварии стали нарушения при содержании железнодорожных путей. За их состояние отвечали сотрудники Называевской дистанции пути, которая входит в структуру филиала ОАО «РЖД».

Транспортный прокурор внёс представление заместителю начальника Западно-Сибирской железной дороги по Омскому территориальному управлению. После его рассмотрения в подразделении приняли организационные меры, а четырёх должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, главного инженера дистанции пути наказали по части 6 статьи 11.1 КоАП РФ за нарушение требований безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Вид и размер административного наказания прокуратура не уточнила.