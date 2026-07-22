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Во Владивостоке около 88 тыс. человек остались без света из-за аварии

Ведется перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения.

ВЛАДИВОСТОК, 22 июля. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии оставило около 88 тыс. человек во Владивостоке без электричества. Об этом сообщили в пресс-центре ГУ МЧС по Приморскому краю.

«Сегодня в 13:00 (06:00 мск) в центр управления в кризисных ситуациях поступила информация об аварийном отключении электроснабжения во Владивостоке. Без электроснабжения остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тыс. человек», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ДРСК, в 12:42 (05:42 мск) зафиксировано аварийное отключение двух линий электропередачи.

«В настоящее время бригада выехала на место повреждения. Энергетики Приморских электрических сетей начали перевод потребителей на резервные схемы электроснабжения. Причины отключения выясняются», — указано в сообщении.

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