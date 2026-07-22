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В Ростовской области из-за падения обломков дрона загорелось пшеничном поле

В одном из районов Ростовской области последствия ночной атаки беспилотников затронули сельхозугодья. В Кагальницком районе после падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Источник: Life.ru

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание озимой пшеницы в поле. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано», — пишет Слюсарь.

По словам главы области, силы ПВО уничтожили более 20 беспилотников над Таганрогом, Гуково и восемью районами региона. Подразделения противовоздушной обороны отражали угрозу в Зерноградском, Мясниковском, Тарасовском, Белокалитвинском, Константиновском, Красносулинском, Каменском и Неклиновском районах.

Ранее Life.ru писал, что в результате налёта беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины на окраине Невинномысска произошло возгорание складского объекта. Имеются двое пострадавших, которым оказывается медицинская помощь, угрозы жизни нет. Позднее стало известно, что после атаки БПЛА за медицинской помощью обратились пять человек.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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