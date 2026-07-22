В Ростовской области за ночь отразили более 20 БПЛА ВСУ. Об этом в своих соц-сетях рассказал губернатор Ростовской области. Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область более двух десятков БПЛА уничтожены в городах Таганрог и Гуково, а также в 8 районах области. Воздушной атаке подверглись: Зерноградский, Мясниковский, Тарасовский, Белокалитвинский, Константиновский, Красносулинский, Каменский, Неклиновский районы. К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Кагальницком районе в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание.