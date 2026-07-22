Голая американка привела полицию к складу оружия в Миссисипи

В мае 2026 года в Техасе полиция арестовала мужчину, печатавшего на 3D-принтере компоненты для автоматического оружия, его задержали с помощью агентов ATF. Кроме того, в июне в Алабаме раскрыли подпольную мастерскую по модификации винтовок, где работали четыре человека.