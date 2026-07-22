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Голая американка привела полицию к складу оружия в Миссисипи

В Миссисипи у девушки и её парня изъяли оружие и назначили залог в $35 тыс.

Жительница штата Миссисипи Кейтлин Максвелл, задержанная полицией за рулем в обнаженном виде, привела сотрудников к складу оружия, сообщает Daily Star. 12 июля в городе Эллисвилл стражи порядка остановили внедорожник, который совершал странные маневры, и обнаружили в салоне запрещенные вещества и огнестрельное оружие. В ходе допроса девушка призналась, что оружие модифицировал ее парень с помощью 3D-принтера.

В машине полицейские нашли две винтовки AR-15, одну из которых переделали под автоматическую стрельбу, и три пистолета Glock. Максвелл отказалась проходить тест на алкогольное опьянение.

На допросе она указала на 24-летнего парня, который, по ее словам, изготавливал детали для переделки оружия на 3D-принтере. Полиция провела обыск в его доме и конфисковала несколько единиц оружия.

Обоих задержанных поместили в тюрьму, каждому назначили залог в размере 35 тыс. долларов. Им грозят серьезные обвинения за незаконное владение автоматическим оружием.

В США запрещено владеть автоматическим оружием, произведенным после 1986 года, а переделка полуавтоматов считается тяжким преступлением. В Миссисипи с 2024 года ужесточили наказание за хранение оборудования для такой переделки.

В мае 2026 года в Техасе полиция арестовала мужчину, печатавшего на 3D-принтере компоненты для автоматического оружия, его задержали с помощью агентов ATF. Кроме того, в июне в Алабаме раскрыли подпольную мастерскую по модификации винтовок, где работали четыре человека.

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