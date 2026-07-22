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Ленинградскую область ночью атаковали девять беспилотников

Опасность атаки беспилотников в Ленинградской области сохранялась около четырех с половиной часов. За это время в регионе сбили девять украинских БПЛА, сообщил глава области Александр Дрозденко в Telegram. На время действия режима угрозы в области ограничивали скорость мобильного интернета.

Опасность атаки беспилотников в Ленинградской области сохранялась около четырех с половиной часов. За это время в регионе сбили девять украинских БПЛА, сообщил глава области Александр Дрозденко в Telegram. На время действия режима угрозы в области ограничивали скорость мобильного интернета.

Во время ударов никто не пострадал, разрушений нет, рассказал господин Дрозденко. В каких районах области сбивали БПЛА, он не уточнил.

Предыдущая атака на Ленинградскую область произошла в субботу. В ту ночь обломки сбитого БПЛА упали на палубу судна, стоявшего на рейде в Финском заливе. При том происшествии никто не пострадал.

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