В Ленобласти число сбитых дронов за ночь возросло до 9

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Поражения целей зафиксированы в городах Таганрог и Гуково, а также на территориях Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. В Кагальницком районе после падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.