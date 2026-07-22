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В Ленобласти число сбитых дронов за ночь возросло до 9

В Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время атаки средства противовоздушной обороны сбили девять аппаратов противника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своём телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что жертв и разрушений в результате инцидента нет. Он поблагодарил расчёты ПВО за работу по защите воздушного пространства области. Отбой опасности объявили после того, как все цели подавили.

В ходе ночного отражения воздушной атаки на Ростовскую область средствами ПВО уничтожено свыше двадцати беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины. Поражения целей зафиксированы в городах Таганрог и Гуково, а также на территориях Зерноградского, Мясниковского, Тарасовского, Белокалитвинского, Константиновского, Красносулинского, Каменского и Неклиновского районов. В Кагальницком районе после падения обломков БПЛА загорелось поле с озимой пшеницей. Пострадавших нет. Возгорание полностью ликвидировано.

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