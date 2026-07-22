ФСБ задержала читинца, призывавшего к убийству сотрудников Роскомнадзора

ЧИТА, 22 июля. /ТАСС/. Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю задержан 36-летний житель Читы, который призывал к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Читы, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности. Установлено, что 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти государственной политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские и террористические материалы, посредством иностранного мессенджера Telegram осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора», — говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что следственный отдел УФСБ России по Забайкальскому краю возбудил и расследует уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные в сети «Интернет»). В доме подозреваемого провели обыск. Во время допроса мужчина дал признательные показания.