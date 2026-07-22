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Грузовик протаранил рейсовый автобус с 50 пассажирами в российском городе

В Кемеровской области на 320-м километре трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус.

В Кемеровской области на 320-м километре трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус. Авария произошла вечером 21 июля, сообщили в региональном управлении МВД.

По предварительным данным, 23-летний водитель большегруза не выдержал безопасный интервал и врезался в рейсовый автобус, стоявший на остановке. В салоне находились около 50 пассажиров. Четверо из них с травмами доставлены в больницу.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.