Грузовик протаранил рейсовый автобус с 50 пассажирами в российском городе

В Кемеровской области на 320-м километре трассы «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга» грузовой автомобиль протаранил пассажирский автобус. Авария произошла вечером 21 июля, сообщили в региональном управлении МВД.
По предварительным данным, 23-летний водитель большегруза не выдержал безопасный интервал и врезался в рейсовый автобус, стоявший на остановке. В салоне находились около 50 пассажиров. Четверо из них с травмами доставлены в больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции.