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Татьяна Ким сообщила об атаке складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске подверглись атаке. Об этом в среду, 22 июля, сообщила глава компании Татьяна Ким.

Логистические центры маркетплейса Wildberries в Краснодаре и Невинномыске подверглись атаке. Об этом в среду, 22 июля, сообщила глава компании Татьяна Ким.

По ее словам, специалисты работают над устранением последствий произошедшего.

— Наш приоритет — люди. Благодарю команду, наших героев, которые провели оперативную эвакуацию, — написала Ким в своем Telegram-канале.

Вследствие атаки БПЛА на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, есть двое пострадавших, им оказывается медпомощь, угрозы жизни нет.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что силы противовоздушной обороны отражают налет вражеских дронов, нацеленный на промзону Невинномысска.

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