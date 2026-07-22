Татьяна Ким сообщила об атаке складов Wildberries в Краснодаре и Невинномысске

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Татьяна Ким (Бакальчук): биография, семья и состояние основательницы Wildberries

Скандал с маркетплейсом Wildberries привел к тому, что биография Татьяны Ким (Бакальчук), его владелицы, стала интересна многим пользователям Сети. Предлагаем узнать историю одной из самых богатых женщин России.