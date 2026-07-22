В Турции опрокинулся автобус с людьми, 31 человек пострадал

В центральной части Турции на трассе Кютахья-Афьонкарахисар произошла авария с пассажирским автобусом. По меньшей мере 31 человек пострадал, сообщает телеканал TRT Haber.
Автобус следовал из Стамбула в Кушадасы на побережье Эгейского моря. Предварительно установлено, что водитель потерял управление — машина врезалась в дорожное ограждение, съехала с трассы и опрокинулась. На место направлены бригады скорой помощи, пострадавших госпитализировали.
Обстоятельства ДТП выясняются. Информации о том, есть ли среди пострадавших иностранцы, не поступало. На месте работают оперативные службы.