В Турции опрокинулся автобус с людьми, 31 человек пострадал

Автобус следовал из Стамбула в Кушадасы на побережье Эгейского моря. Предварительно установлено, что водитель потерял управление — машина врезалась в дорожное ограждение, съехала с трассы и опрокинулась. На место направлены бригады скорой помощи, пострадавших госпитализировали.