Пять человек пострадали в ДТП в Черемхове

Ночью 22 июля на улице Щорса в Черемхове 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение, а затем в столб электроопоры. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в салоне находились четверо пассажиров от 20 до 26 лет.
Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение, а затем в столб электроопоры. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
— Все они вместе с водителем получили травмы различной степени тяжести и попали в больницу. Проверка показала, что молодой человек сел за руль пьяным — норма алкоголя в его крови оказалась превышена более чем в два раза, — добавили в пресс-службе ведомства.
В салоне находились четверо пассажиров от 20 до 26 лет, все они получили травмы. УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.
Сейчас полиция проводит проверку, после которой примут правовое решение. Госавтоинспекция напоминает, что даже небольшая доза спиртного замедляет реакцию и делает водителя опасным для себя и окружающих. Жизнь и здоровье пассажиров зависят от трезвости того, кто за рулем.
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