Пять человек пострадали в ДТП в Черемхове

Ночью 22 июля на улице Щорса в Черемхове 26-летний водитель «Лады Гранты» не справился с управлением. Машина съехала с дороги и врезалась в ограждение, а затем в столб электроопоры. Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, в салоне находились четверо пассажиров от 20 до 26 лет.