В Красноярском крае раскрыли схему с микрозаймами на чужое имя

Все началось с того, что в полицию обратились представители сразу четырех микрофинансовых организаций: они заявили на одного и того же человека, который злостно уклоняется платить по договорам займа. В ходе разбирательства выяснилась необычная деталь. Сам житель поселка Березовка, на которого были оформлены кредиты, узнал о долгах только тогда, когда ему начали звонить коллекторы. Оказалось, что в октябре 2025 года он оформил банковскую карту и на время отдал ее в пользование своему знакомому. Деньги снимать он тому не разрешал, но и предположить не мог, чем обернется эта услуга.