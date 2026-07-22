В Подмосковье третьи сутки ищут девочку, потерявшую на улице кольцо

В Московской области уже трое суток продолжаются поиски 13-летней Василисы, которая пропала 19 июля в СНТ «Биоприбор» недалеко от Пущино. Девочка сказала родственникам, что потеряла на улице кольцо и пошла его искать, но домой не вернулась, сообщает Shot.