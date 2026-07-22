В Подмосковье третьи сутки ищут девочку, потерявшую на улице кольцо

В Московской области уже трое суток продолжаются поиски 13-летней Василисы, которая пропала 19 июля в СНТ «Биоприбор» недалеко от Пущино. Девочка сказала родственникам, что потеряла на улице кольцо и пошла его искать, но домой не вернулась, сообщает Shot.
Мать сразу обратилась в полицию. К утру к поискам подключились местные жители и волонтеры. По неофициальным данным, служебная собака взяла след ребенка и привела к дороге, где были обнаружены следы остановки автомобиля. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Волонтеры обследовали более 100 километров. Приметы: рост 146 см, карие глаза, русые волосы. Была одета в черную кофту, черные джинсы и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией, просят сообщить в полицию. Поиски продолжаются.