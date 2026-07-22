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К тушению пожара на складе Wildberries в Краснодаре привлекут вертолет

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре, который загорелся сегодня ночью из-за атаки беспилотников, привлекут вертолет, сообщили в краевом оперативном штабе. Сейчас огонь тушат 105 человек и больше 30 единиц техники, добавили в ведомстве.

К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре, который загорелся сегодня ночью из-за атаки беспилотников, привлекут вертолет, сообщили в краевом оперативном штабе. Сейчас огонь тушат 105 человек и больше 30 единиц техники, добавили в ведомстве.

Штаб опубликовал кадры с места происшествия. Над горящим складом возвышаются густые клубы дыма. Территория вокруг оцеплена.

Горящий комплекс принадлежит Wildberries, сообщала основательница компании Татьяна Ким. По информации оперативного штаба, при ударе БПЛА по нему пострадали три человека. Людей госпитализировали.

Также сегодня ночью был атакован логистический центр Wildberries в Невинномысске. Пострадали пять человек.

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