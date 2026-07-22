Для тушения пожара в складском комплексе Краснодара привлекут вертолёт

«К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолёт. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники», — говорится в сообщении.
Напомним, в Краснодаре падение обломков БПЛА ВСУ привело к повреждению двух многоквартирных домов, а также двух частных. Кроме того, вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса, в результате атаки пострадали три человека. Более 16 беспилотников атаковали нефтебазу в Армавире. Площадь возникшего пожара достигла около 800 кв. м.
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