Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
гроза
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для тушения пожара в складском комплексе Краснодара привлекут вертолёт

В Краснодарском крае дополнительно привлекли вертолёт для тушения пожара в складском комплексе. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

Источник: Life.ru

«К тушению пожара на складском комплексе в Краснодаре привлекут вертолёт. В работах по ликвидации пожара задействованы 105 человек и свыше 37 единиц техники», — говорится в сообщении.

Напомним, в Краснодаре падение обломков БПЛА ВСУ привело к повреждению двух многоквартирных домов, а также двух частных. Кроме того, вследствие падения БПЛА на территории Краснодара также произошло возгорание складского комплекса, в результате атаки пострадали три человека. Более 16 беспилотников атаковали нефтебазу в Армавире. Площадь возникшего пожара достигла около 800 кв. м.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше