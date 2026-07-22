В Краснодаре после атаки БПЛА к тушению склада подключат вертолет

В Краснодаре к тушению пожара на складском комплексе, загоревшемся после атаки БПЛА, планируют привлечь вертолет. Сейчас огонь тушат 105 человек и более 37 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил об отражении атаки беспилотников в ночь на 22 июля. Сотрудников логистического комплекса города временно эвакуировали. Обстановка на месте ЧП остается на контроле оперативных служб.
Атака затронула и другие муниципалитеты. В Армавире более 16 беспилотников атаковали нефтебазу, где произошел пожар на площади около 800 кв. м. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше