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В Россошанском районе Воронежской области взвыли сирены 22 июля ночью

Режим непосредственного удара дронов сохранялся свыше 3,5 часов.

Источник: Комсомольская правда

Вой сирен взбудоражил жителей Россошанского района 22 июля в 2:04. В муниципалитете объявили непосредственную угрозу удара БпЛА. Об этом в своем канале в МАКС написал губернатор Воронежской области Александр Гусев.

Чиновник призвал зайти в помещение и отойти от окон. Лишь через 3,5 часа — в 5:45 — режим отменили.

Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области уже почти восемь часов — с 0:16.

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