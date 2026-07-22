В Россошанском районе Воронежской области взвыли сирены 22 июля ночью

Чиновник призвал зайти в помещение и отойти от окон. Лишь через 3,5 часа — в 5:45 — режим отменили.
Что касается опасности атаки БпЛА, то она действует в Воронежской области уже почти восемь часов — с 0:16.
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