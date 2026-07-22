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Опубликованы кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре

В Сети появились кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре. Видеоролик в среду, 22 июля, опубликовал оперативный штаб по региону.

В Сети появились кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре. Видеоролик в среду, 22 июля, опубликовал оперативный штаб по региону.

К ликвидации возгорания планируется привлечь вертолет. В тушении пожара задействованы 105 человек и более 37 единиц техники, передает Telegram-канал оперштаба.

Инцидент произошел ночью 22 июля. В результате атаки работников логистического центра в Краснодаре эвакуировали. Также под удар попал складской комплекс маркетплейса в Невинномысске. По оперативной информации, пять человек обратились к медикам, угрозы жизни нет.

Глава компании Татьяна Ким позже подтвердила удары по помещениям компании. По ее словам, специалисты работают над устранением последствий произошедшего.

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