Опубликованы кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре

В Сети появились кадры пожара на складском комплексе Wildberries в Краснодаре. Видеоролик в среду, 22 июля, опубликовал оперативный штаб по региону.
К ликвидации возгорания планируется привлечь вертолет. В тушении пожара задействованы 105 человек и более 37 единиц техники, передает Telegram-канал оперштаба.
Инцидент произошел ночью 22 июля. В результате атаки работников логистического центра в Краснодаре эвакуировали. Также под удар попал складской комплекс маркетплейса в Невинномысске. По оперативной информации, пять человек обратились к медикам, угрозы жизни нет.
Глава компании Татьяна Ким позже подтвердила удары по помещениям компании. По ее словам, специалисты работают над устранением последствий произошедшего.