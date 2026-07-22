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В Перми две подруги на мотоблоке устроили скандал с полицией

В отношении одной из женщин возбудили уголовное дело.

Источник: Комсомольская правда

Орджоникидзевским районный суд Перми вынес приговор жительнице города. Женщину обвинили за угрозу применения насилия в отношении представителя власти при исполнении им должностных обязанностей.

В мае 2026 года пермячка вместе со своей подругой передвигалась на мотоблоке с прицепом по ул. Цимлянской. Подсудимая находилась в прицепе транспортного средства. Их дальнейшее путешествие прервали сотрудники ДПС для проверки документов.

Женщина-пассажир в состоянии алкогольного опьянения потребовала от сотрудников полиции отпустить ее подругу без составления документов о привлечении к установленной законом ответственности. Получив отказ, женщина сходила в соседний магазин, где приобрела спиртное в стеклянной таре и вернулась к месту остановки мотоблока.

Она вновь потребовала отпустить подругу. Один из сотрудников ДПС призвал ее успокоиться и перестать нарушать общественный порядок. Подсудимая прибегла к более радикальным мерам. Она разбила о металлический столб стеклянную бутылку и с «розочкой» в руке направилась в сторону полицейского.

Свои действия женщина сопровождала угрозами применения насилия. Остановить разъяренную «тигрицу» удалось только после предупредительного выстрела в воздух из табельного пистолета.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала вину и раскаялась в содеянном. Женщине назначили наказание в виде штрафа 60 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.