В Перми две подруги на мотоблоке устроили скандал с полицией

Она вновь потребовала отпустить подругу. Один из сотрудников ДПС призвал ее успокоиться и перестать нарушать общественный порядок. Подсудимая прибегла к более радикальным мерам. Она разбила о металлический столб стеклянную бутылку и с «розочкой» в руке направилась в сторону полицейского.