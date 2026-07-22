Попытка выйти на свободу не удалась: Защита фигурантки дела «Зимней вишни» отозвала ходатайство

В декабре 2021 года Комкову приговорили к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Её признали виновной в получении взяток в особо крупном размере, злоупотреблении должностными полномочиями и легализации денежных средств. Сейчас бывшая чиновница отбывает наказание в исправительной колонии № 9 Новосибирской области. Это уже не первая попытка добиться её досрочного освобождения: в декабре 2024 года защита также отзывала аналогичное ходатайство, не объяснив причины.