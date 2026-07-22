ДРСК назвала причину отключения света у 88 тыс. человек во Владивостоке

Аварийное отключение электроэнергии, затронувшее около 88 тысяч жителей Владивостока, произошло из-за работ сторонней организации, монтировавшей провод в опасной близости от высоковольтной линии. Об этом сообщила пресс-служба Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК).
По данным ведомства, в районе Третьей рабочей выполнялся монтаж самонесущего изолированного провода (СИП) на недопустимом расстоянии от линии электропередачи напряжением 110 кВ, что и привело к масштабному сбою в системе электроснабжения. В настоящее время решается вопрос о демонтаже неправильно установленного стороннего провода.
Ранее пресс-служба ГУ МЧС по Приморскому краю проинформировала, что в результате аварии без света остались 522 многоквартирных и 215 частных домов. Энергетики Приморских электрических сетей оперативно приступили к переводу нагрузки на резервные схемы питания. К 13:29 потребители, подключённые к подстанции 35 кВ «Ц», были запитаны от подстанции 110 кВ «А». Восстановительные работы продолжаются.