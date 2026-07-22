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Оперштаб: к тушению горящего склада в Краснодаре привлекут вертолет

В Краснодаре тушат горящий складской комплекс после атаки дронов ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вертолет привлекут для тушения пожара на складском комплексе в Краснодаре, который вспыхнул после атаки дронов ВСУ. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Также отмечается, что пока с огнем борются 105 человек и более 37 единиц техники.

Ранее над Ленинградской областью были сбиты шесть беспилотников. Как отметил губернатор Александр Дрозденко, киевский режим продолжает пытаться атаковать регион, сбитие украинских дронов продолжается.

Напомним, за 12 часов дежурные средства ПВО сбили 123 украинских беспилотника над российскими регионами и Черным морем, сообщило Минобороны РФ. Все дроны были самолетного типа.

Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки уничтожили семь крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 655 украинских беспилотников самолетного типа.

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