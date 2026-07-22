Силы ПВО за ночь сбили 242 дрона ВСУ над территорией России

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 242 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территорией России. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Атаке украинской армии подверглись Белгородская, Брянская, Калужская, Курская, Ленинградская, Новгородская, Орловская, Псковская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тверская и Тульская области.
Кроме того, дроны были ликвидированы над Московским регионом, Краснодарским краем, Ставропольским краем, Республикой Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей, передает Telegram-канал оборонного ведомства.
В этот же день вследствие атаки БПЛА ВСУ на окраине Невинномысска загорелся складской комплекс. По оперативной информации, пять человек обратились к медикам, угрозы жизни нет.