Пенсионерка на Камчатке отдала мошенникам более 11 миллионов рублей

72-летняя жительница Петропавловска-Камчатского лишилась более 11 миллионов рублей, переведя и передав деньги мошенникам. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Камчатскому краю.
По данным правоохранителей, в начале июня пострадавшей позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, и попросила назвать код из СМС под предлогом переоформления пенсии. Пенсионерка заподозрила обман и завершила разговор, однако вскоре получила сообщение с предложением связаться по указанному номеру якобы для получения помощи.
Во время следующего разговора мужчина, назвавшийся сотрудником силового ведомства, убедил ее, что злоумышленники якобы пытаются оформить от ее имени кредит на 1,3 миллиона рублей для перевода средств на нужды ВСУ. Под предлогом защиты сбережений женщине запретили обсуждать происходящее с родственниками, смотреть новости и велели приобрести новый телефон.
На протяжении трех недель с пенсионеркой связывались лжесотрудники, которые полностью контролировали ее действия. По их указаниям она сняла все накопления, несколькими партиями передала деньги курьеру, а часть средств отправила почтой в другой регион. Общий ущерб превысил 11 миллионов рублей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Полицейские устанавливают личности всех причастных к преступлению, передает сообщество УМВД в VK.
Ранее в Москве пожилой мужчина поверил в необходимость обеспечения безопасности его финансов и приобрел золотые слитки на 30 миллионов рублей. Он передал их девушке-курьеру. Злоумышленницу вычислили и задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.