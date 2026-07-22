Пенсионерка на Камчатке отдала мошенникам более 11 миллионов рублей

Ранее в Москве пожилой мужчина поверил в необходимость обеспечения безопасности его финансов и приобрел золотые слитки на 30 миллионов рублей. Он передал их девушке-курьеру. Злоумышленницу вычислили и задержали. В ее отношении возбудили уголовное дело и заключили под стражу.