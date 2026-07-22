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Минобороны сообщило о перехвате 242 беспилотников за ночь

В ночь на 22 июля дежурные расчеты ПВО перехватили 242 украинских беспилотника. Атака затронула 15 регионов, включая Ленинградскую, Тверскую и Тульскую области.

Источник: РИА "Новости"

За ночь средствами противовоздушной обороны было перехвачено 242 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины над российскими регионами. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, перехват и уничтожение целей осуществлялись дежурными расчетами ПВО.

«В течение прошедшей ночи в период с 20:00 мск 21 июля до 08:00 мск 22 июля дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 242 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей», — указано в заявлении оборонного ведомства.

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