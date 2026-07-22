ФСБ задержала жителя Читы за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора

УФСБ Забайкальского края задержало 36-летнего читинца за призывы к восстанию и убийствам сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Читы, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности», — говорится в сообщении от ведомства.
36-летний мужчина из-за неприязни к политике ограничения доступа к экстремистским материалам в интернете через Telegram призывал к восстанию и убийствам сотрудников Роскомнадзора. УФСБ Забайкалья возбудило дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к экстремизму в интернете. В доме подозреваемого провели обыск, он дал признательные показания.