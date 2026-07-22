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ФСБ задержала жителя Читы за призывы к убийству сотрудников Роскомнадзора

Установлено, что читинец призывал к расправе над сотрудниками Роскомнадзора из-за личной неприязни.

Источник: Комсомольская правда

УФСБ Забайкальского края задержало 36-летнего читинца за призывы к восстанию и убийствам сотрудников Роскомнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками УФСБ России по Забайкальскому краю пресечена противоправная деятельность жителя Читы, причастного к публичным призывам к экстремистской деятельности», — говорится в сообщении от ведомства.

36-летний мужчина из-за неприязни к политике ограничения доступа к экстремистским материалам в интернете через Telegram призывал к восстанию и убийствам сотрудников Роскомнадзора. УФСБ Забайкалья возбудило дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ за призывы к экстремизму в интернете. В доме подозреваемого провели обыск, он дал признательные показания.

Ранее KP.RU сообщил, что две жительницы Крыма арестованы. Сотрудники ФСБ арестовали их по подозрению за передачу данных СБУ, сейчас проводится следствие.

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