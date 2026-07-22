ФСБ задержала читинца, призывавшего к убийству работников Роскомнадзора

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к ликвидации работников Роскомнадзора. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.
— 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские материалы, осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора, — добавили в заявлении.
Злоумышленник распространял свои идеи посредством мессенджера Telegram. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. В доме подозреваемого провели обыск, передает ТАСС.
17 июля также стало известно, что юрист, блогер и бывший член Общественной палаты РФ Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о фейках о Вооруженных силах России. Мужчину планировали доставить в Москву для избрания меры пресечения.