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ФСБ задержала читинца, призывавшего к убийству работников Роскомнадзора

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к ликвидации работников Роскомнадзора. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю задержали жителя Читы, который призывал к ликвидации работников Роскомнадзора. Об этом в среду, 22 июля, сообщили в пресс-службе ведомства.

— 36-летний мужчина из чувств личной неприязни в отношении проводимой органами власти политики по ограничению доступа к интернет-ресурсам, распространяющим экстремистские материалы, осуществлял призывы к восстанию и убийству сотрудников Роскомнадзора, — добавили в заявлении.

Злоумышленник распространял свои идеи посредством мессенджера Telegram. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ. В доме подозреваемого провели обыск, передает ТАСС.

17 июля также стало известно, что юрист, блогер и бывший член Общественной палаты РФ Илья Ремесло был задержан в Санкт-Петербурге по делу о фейках о Вооруженных силах России. Мужчину планировали доставить в Москву для избрания меры пресечения.

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