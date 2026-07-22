Один человек погиб, десять пострадали после атаки БПЛА на Краснодарский край

Один человек погиб, еще десять пострадали в результате беспилотной атаки на Краснодарский край. Об этом в среду, 22 июля, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
В Армавире обломки дрона упали на территории одного из предприятий, в результате инцидента погиб сотрудник.
Также во время атаки на складской комплекс в Краснодаре пострадали десять человек. Трое находятся в тяжелом состоянии, еще один — в состоянии средней степени тяжести. Их госпитализировали, остальным шестерым медицинскую помощь оказали амбулаторно. На территории склада продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и тушению пожара.
Кроме того, в Краснодаре фрагменты беспилотников повредили два многоквартирных дома, а в станице Динской — два частных. По предварительным данным, пострадавших там нет.
— Поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы, — написал Кондратьев в своем Telegram-канале.
В середине июля в Северском районе Краснодарского края в результате падения обломков украинских беспилотников пострадал один человек. Его доставили в больницу, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. В поселке Афипском после падения обломков беспилотника возник пожар на территории нефтеперерабатывающего завода.