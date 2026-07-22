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В Невинномысске введен режим ЧС из-за пожара на складе WB после удара БПЛА

Будут мобилизованы дополнительные ресурсы для устранения последствий атаки на Невинномысск.

Источник: Комсомольская правда

В Невинномысске введен режим ЧС из-за пожара в логистическом комплексе. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров. Чиновник подчеркнул, что будут мобилизованы дополнительные ресурсы для устранения последствий.

«Борьба с огнем продолжается, на объекте начинает работу пожарный вертолет МЧС», — говорится в сообщении от главы региона.

Пожар тушат, задействован вертолет МЧС. Один пострадавший госпитализирован, опасности для жизни нет. Напомним, в Невинномысске из-за атаки ВСУ пострадал склад Wildberries. Оперативные службы стараются как можно скорее справиться с возгоранием.

Ранее KP.RU сообщил, как глава Wildberries Татьяна Ким прокомментировала террористическую атаку на логистические центры компании на Кубани. Она рассказала, какие меры будут приняты.

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