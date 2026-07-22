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Площадь лесных пожаров в Красноярском крае уменьшилась до 94,5 тысячи га

На севере региона в условиях жары с грозами и незначительными осадками увеличилось число новых очагов возгораний.

Источник: Комсомольская правда

Днем 22 июля в лесах Красноярского края зарегистрировали 111 пожаров на площади 94,5 тысячи га — основные очаги сосредоточены в Туруханском, Енисейском и Эвенкийском округах. Огонь бушует в труднодоступных удаленных территориях. Угрозы населенным пунктам нет.

В Лесопожарном центре добавили, что на севере края в условиях жары с грозами и незначительными осадками увеличилось число новых очагов. Сейчас тайгу от огня спасают свыше 1600 человек, в том числе из других регионов.

За минувшие сутки в тайге потушили восемь пожаров на площади 10 тыс. га.

При обнаружении возгорания в тайге необходимо незамедлительно сообщить об этом по прямой линии лесной охраны по телефону: 8−800−100−94−00.