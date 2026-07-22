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Один человек погиб и десять пострадали при массированной атаке БПЛА на Кубань

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированному удару дронов.

Источник: Комсомольская правда

Краснодарский край минувшей ночью подвергся массированному удару беспилотных летательных аппаратов. В результате атаки погиб один человек, еще десять получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Обломки сбитого беспилотника упали на территорию предприятия в Армавире, в результате чего погиб сотрудник. В Краснодаре при ударе по складскому комплексу пострадали десять человек. Трое госпитализированы в тяжелом состоянии, один находится в состоянии средней тяжести, шести пострадавшим помощь оказали амбулаторно.

Фрагменты БПЛА повредили два многоквартирных дома в Краснодаре, а также два частных домовладения в станице Динской. Обошлось без пострадавших. На месте происшествия на складском комплексе в краевой столице продолжается тушение пожара и ликвидация последствий ночного налета.

«Поручил главам муниципалитетов оказать всю необходимую помощь пострадавшим. На местах работают оперативные и специальные службы», — отметил Вениамин Кондратьев.

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