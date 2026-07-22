Сотрудник предприятия погиб при падении БПЛА в Армавире

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию предприятия в Армавире погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник», — написал Кондратьев в канале на платформе «Макс».
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