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Сотрудник предприятия погиб при падении БПЛА в Армавире

В Армавире обломки беспилотного летательного аппарата упали на территорию одного из предприятий.

Источник: РИА "Новости"

В результате падения обломков беспилотного летательного аппарата на территорию предприятия в Армавире погиб один человек. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

«В Армавире обломки беспилотника попали на территорию одного из предприятий, в результате чего погиб сотрудник», — написал Кондратьев в канале на платформе «Макс».

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