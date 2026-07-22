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Во Владивостоке 90 тысяч человек остались без электричества из-за аварии на ЛЭП

Порядка 88 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения, сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) уточнили, что отключения произошли из-за аварии во время проведения работ сторонней компанией.

Порядка 88 тыс. жителей Владивостока остались без электроснабжения, сообщила пресс-служба управления МЧС по Приморскому краю. В Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК) уточнили, что отключения произошли из-за аварии во время проведения работ сторонней компанией.

«В районе Третьей рабочей сторонней организацией был выполнен монтаж СИП (провода) на недопустимом расстоянии от высоковольтной линии электропередачи 110 кВ… В настоящее время решается вопрос о демонтаже стороннего провода», — сообщили в ДРСК (цитата по ТАСС).

По данным МЧС, без света в городе остались 522 многоквартирных и 215 частных домов. Сейчас бригады энергетиков подключают для питания резервные схемы электроснабжения.

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