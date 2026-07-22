Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Кулебаках мотоциклист без номеров столкнулся с велосипедом и опрокинулся

Пострадавшего мотоциклиста отправили в ЦРБ г. Выкса.

По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель (1997 года рождения), управляя мотоциклом марки «Fuego Tekken» без государственных регистрационных знаков, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего велосипеда.

В результате он совершил столкновение с велосипедом, которым управлял несовершеннолетний подросток 2009 года рождения. От удара мотоцикл потерял устойчивость и опрокинулся.

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в Центральную районную больницу города Выкса для дальнейшего обследования.

Устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, 12 июля 50-летняя велосипедистка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде.