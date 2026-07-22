В Кулебаках мотоциклист без номеров столкнулся с велосипедом и опрокинулся

По данным региональной Госавтоинспекции, 28-летний водитель (1997 года рождения), управляя мотоциклом марки «Fuego Tekken» без государственных регистрационных знаков, не соблюдал безопасную дистанцию до впереди идущего велосипеда.
В результате он совершил столкновение с велосипедом, которым управлял несовершеннолетний подросток 2009 года рождения. От удара мотоцикл потерял устойчивость и опрокинулся.
В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла. Прибывшие на место медики оказали пострадавшему первую помощь и доставили его в Центральную районную больницу города Выкса для дальнейшего обследования.
Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Напомним, 12 июля 50-летняя велосипедистка врезалась в автобус в Нижнем Новгороде.