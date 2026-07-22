Ночная атака БПЛА на Кубань: один погиб, десять ранены

В Краснодарском крае в результате массированной атаки беспилотников погиб один человек, еще десять получили травмы. Об этом сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, ночью 22 июля регион подвергся мощному удару. Погибший и пострадавшие есть, однако подробности о месте происшествия и состоянии раненых пока не раскрываются.
На месте работают оперативные службы. Ранее сообщалось о пожарах на складе в Краснодаре и нефтебазе в Армавире после атаки БПЛА. Ситуация находится на контроле властей. Причины и обстоятельства устанавливаются.
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