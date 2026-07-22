Режим ЧС ввели в Невинномысске после удара дрона ВСУ по складу Wildberries

Режим ЧС локального уровня объявили в Невинномысске, где специалисты тушат на складе Wildberries пожар, возникший в результате удара украинского дрона. Об этом в среду, 22 июля, сообщил глава Ставропольского края Владимир Владимиров.
— В Невинномысске в зоне возгорания на логистическом комплексе объявили режим ЧС локального уровня. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы для ликвидации последствий происшествия, — заявил губернатор.
В своем Telegram-канале он также добавил, что сотрудники экстренных служб продолжают борьбу с огнем, к тушению пожара привлекли вертолет МЧС России, который скоро начнет работу на объекте.
До этого в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ уточнили, что логистический центр Wildberries в Невинномысске Ставропольского края эвакуирован согласно требованиям безопасности. Аналогичная ситуация произошла и с краснодарским объектом организации, который тоже подвергся атаке ВСУ.