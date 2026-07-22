На нефтебазе в Армавире начался пожар после атаки БПЛА

После масштабной атаки беспилотников в Краснодарском крае на территории нефтебазы в Армавире начался пожар. Об этом сообщила администрация города.
Как уточняется, в атаке было задействовано более 16 дронов. В результате падения и детонации аппаратов на территории местной нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Пламя стремительно распространилось, охватив площадь около 800 кв. м.
На месте происшествия в усиленном режиме работают все оперативные службы региона. К ликвидации открытого горения и последствий налета привлечено свыше 40 специалистов МЧС России, а также девять единиц тяжелой и специальной техники.
Пожарные расчеты делают все необходимое для локализации огня и недопущения его дальнейшего перехода на соседние объекты.
Как писал сайт KP.RU, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край погиб один человек и десять пострадали.