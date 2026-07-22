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На нефтебазе в Армавире начался пожар после атаки БПЛА

В атаке на Краснодарский край было задействовано более 16 дронов.

Источник: Комсомольская правда

После масштабной атаки беспилотников в Краснодарском крае на территории нефтебазы в Армавире начался пожар. Об этом сообщила администрация города.

Как уточняется, в атаке было задействовано более 16 дронов. В результате падения и детонации аппаратов на территории местной нефтебазы вспыхнул мощный пожар. Пламя стремительно распространилось, охватив площадь около 800 кв. м.

На месте происшествия в усиленном режиме работают все оперативные службы региона. К ликвидации открытого горения и последствий налета привлечено свыше 40 специалистов МЧС России, а также девять единиц тяжелой и специальной техники.

Пожарные расчеты делают все необходимое для локализации огня и недопущения его дальнейшего перехода на соседние объекты.

Как писал сайт KP.RU, губернатор региона Вениамин Кондратьев сообщил, что при массированной атаке БПЛА на Краснодарский край погиб один человек и десять пострадали.

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